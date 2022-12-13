«اختبار إلكتروني» للمتقدمين لوظائف معلم رياض أطفال السبت المقبل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بدء اختبار المتقدمين في المسابقة التكميلية لشغل ٣١٩٧ وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في ١٤ محافظة السبت المقبل الموافق ١٧ ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من نفس الشهر، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

15187 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال

وكان الجهاز قد فتح باب التقدم لمسابقة شغل عدد ١٥١٨٧ وظيفة معلم مساعد رياض الأطفال، في الفترة من ٢ حتى ٢٤ يوليو الماضي، وتقدم لها عدد 45666 متقدما، انطبقت الشروط على 36215 متقدما، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 34840 متقدما بنسبة 96.2%، واجتاز الاختبار الإلكتروني منهم 11990 متقدما في 27 محافظة.

سد العجز في مرحلة رياض الأطفال

وسعيا من الجهاز لاستكمال عدد الوظائف المطلوب شغلها لسد العجز في مرحلة رياض الأطفال، قام بالإعلان عن مسابقة أخرى لاستكمال شغل ٣١٩٧ وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في ١٤ محافظة لم تستوف فيهم الوظائف المطلوبة في المسابقة الأولى، منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و 8 محافظات أخرى لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها.

وتم فتح باب التقدم لها في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ١٠ نوفمبر، ومن المقرر أن يخضع من انطبقت عليهم شروط المسابقة للاختبار السبت المقبل.

والمحافظات التي تتضمنها المسابقة التكميلية هي :"القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس ، البحر الأحمر وبورسعيد".

الاختبار يتكون من محاور تتضمن الكفايات السلوكية و اللغوية

من الجدير بالذكر، أن المتقدمين سيخضعون لاختبار إلكترونى يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية، والتى تضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التى ذكر المتقدم انه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظف، والكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلى والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص.

ويهيب الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، بالمتقدمين في المسابقات المركزية بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تروجها المواقع والصفحات التي تنتحل صفة الجهاز، مشددا على أن أي معلومات عن المسابقات المركزية يقوم الجهاز بإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) https://ar-ar.facebook.com/EgyptianCAOA/ .