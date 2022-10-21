موعد اختبارات وظيفة معلم مساعد 2022 بالمحافظات.. تبدأ 25 أكتوبر

يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة موعد اختبارات وظيفة معلم مساعد 2022 بالمحافظات، وذلك بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موعدها في مختلف المحافظات التي تبدأ من 27 أكتوبر الشهر الجاري إلي يوم 14 ديسمبر.

موعد اختبارات وظيفة معلم مساعد 2022 بالمحافظات

وتقدم «الوطن» فيما يلي موعد اختبارات وظيفة معلم مساعد 2022 بالمحافظات، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعتها ووفقا لبيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

موعد اختبارات معلم وظيفة معلم مساعد في المحافظات يبدأ 25 أكتوبر

وذكر البيان أن موعد الاختبارات تبدأ يوم 25 أكتوبر الجاري بمحافظة القليوبية الذي وينتهي يوم 28 أكتوبر على أن يبدأ في الوادي الجديد يوم 29 أكتوبر.

- محافظة الوادي الجديد يكون يوم 29 أكتوبر.

- محافظة قنا يبدأ 30 وينتهي يوم 31 أكتوبر.

- محافظة سوهاج يبدأ يوم 1 نوفمبر وينتهي يوم 3 نوفمبر الشهر القادم.

- محافظة أسيوط يبدأ يوم 5 ويستمر لمدة يوم.

- محافظة المنوفية يبدأ 7 وتستمر لمدة 3 أيام .

-وتشهد محافظتي الأقصر ودمياط الاختبارات يوم 10 نوفمبر وتستمر لمدة يوم واحد.

- محافظة البحر الأحمر 12 نوفمبر.

- محافظة الدقهلية تبدأ من يوم 13 إلى 15 نوفمبر

- محافظة كفر الشيخ تبدأ يوم 16 وتنتهي 17 نوفمبر ذات الشهر.

- محافظة المنيا يومي تبدأ 19 وتنتهي يوم 20 نوفمبر.

- محافظة الشرقية من 21 إلى 24 نوفمبر.

- محافظة الإسماعيلية يوم 26 نوفمبر تستمر لمدة يوم واحد.

- محافظة البحيرة تبدأ 27 إلى 29 نوفمبر ذات الشهر.

- محافظة الفيوم 30 نوفمبر وتنتهي ذات اليوم.

- محافظة أسوان يوم 1 ديسمبر المقبل.

- محافظتي بورسعيد وشمال سيناء يكون يوم 3 ديسمبر.

- محافظة الغربية من 4 وتنتهي يوم 6 ديسمبر.

- محافظة بني سويف يومي 7 و8 شهر ديسمبر

- محافظة مطروح 10 ديسمبر.

- محافظتي جنوب سيناء ومطروح يوم 11 ديسمبر.

- محافظة الإسكندرية 12 ديسمبر وتستمر لمدة يوم واحد فقط.

أشار مركز أن إجمالي المتقدمين الذين توافرت فيهم الشروط 60 ألفاً و719 متقدما، وذلك لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد.