«التنظيم والإدارة» يعلن وظائف جديدة في جهات حكومية وجامعات.. اعرف الشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف حكومية جديدة، في العديد من الجهات الحكومية والجامعات ومنها وظائف بديوان عام محافظة الدقهلية، ووظائف بجامعة بورسعيد.

وتستعرض «الوطن» تستعرض إجراءات ومواصفات وشروط الوظائف المطروحة لشغلها، على النحو التالي:

أولا: وظائف حكومية بديوان عام محافظة الدقهلية

درجة الوظيفة: مدير عام شؤون مكتب المحافظ.

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: محافظة الدقهلية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: محافظة الدقهلية

وصف الوظيفة: الإشراف والتنسيق والتوجيه والمتابعة على الأعمال الخاصة بين التقسيمات الإدارية التابعة له، يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام للسيد المحافظ.

المهارات المطلوبة في طالب الوظيفة

المهارات الفنية: طبقا لإحكام القانون رقم (81) لسنة2016 ولائحته التنفيذية.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام في المستوى الوظيفي الأول (ا) او قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة الوظيفة.

شروط المتقدمين للوظيفة

شروط المؤهل: مؤهل عالي مناسب.

المستندات المطلوبة

على من يرغب شغل هذه الوظيفة التقدم بطلب باسم الدكتور الوزير/ محافظ الدقهلية وتسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة وظائف الإدارة العليا ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية – إدارة الموارد البشرية – قسم التعينات بعدد 7 ملفات (أصل + 6 صور للملفات) كل ملف يتضمن ما يلي:

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم وحديث من الجهة التابع لها.

- بها المؤهل العلمي الحاصل عليه -المؤهلات الإضافية.

– الخبرة النوعية والزمنية.

– الوظائف الاشرافية التي مارسها.

– تقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات.

– شهادة قانونية معتمدة ومختومة وحديثة من الجهة التابع لها.

- بيان بأبرز إنجازاته واسهامات المتقدم طوال مددة خدمته مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- مقترح واف لتطوير الوحدة او أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاتها.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

-عدد (2) صورة شخصية

• تقدم الطلبات خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/11/02

نهاية الإعلان: 2022/12/01

ثانيا وظائف جامعة بورسعيد

مدير عام الإدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: جامعة بور سعيد

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: الوظائف القيادية

الجهة التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة الإدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث التابعة لنائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ويختص شاغل هذه الوظيفة بتطبيق النظم والقواعد المقررة للدراسات العليا والبحوث العلمية وحسن الاستفادة من المواد المخصصة للبحث العلمي بكليات الجامعة.

المهارات المطلوبة في المتقدم للوظيفة

المهارات الأساسية:

- القدرة على القيادة والتوجيه والمتابعة.

- القدرة على التخطيط والمتابعة.

- القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات.

- القدرة العالية على التحليل والابتكار والإبداع.

- القدرة العالية على الاتصال.

- القدرة على العرض والتحليل.

المهارات الفنية:

- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينيـــــة: مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ ) ، أو قضاء مدة كلية: مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

1. بيان الحالة الوظيفية معتمد وموضح به ( المسمى الوظيفي - المستوى الوظيفي وتاريخ شغله - الوظيفة الحالية - التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – تقارير تقويم الآداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ( مدتها - نوعها – مكانها) – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر و التقدير – الجزاءات إن وجدت – وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

2. عدد (6) صور شخصية شمسية مقاس 4×6 حديثة.

3. صورة بطاقة الرقم القومي سـارية بالنسبة للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وما يعادلها من وظائف الكادرات الخاصة .

4. السيرة الذاتية موضح بها محل الإقامة والهواتف التي يمكن بها التواصل مع المتقدم لشغل الوظيفة

5. بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك.

6. اقتراحات لتطوير الوظيفة أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقاً لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017.

7. تقديم ما يفيد اجتياز دورات تدريبية في الإدارة والحاسب الآلي والعلاقات الإنسانية ( القيادية للإداريين).

8. صحيفة حالة جنائية حديثة.

9. شهادة معتمدة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وتحليل المخدرات.

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/11/06

نهاية الإعلان: 2022/12/05

طريقة التقديم للوظيفة

تقدم الطلبات باسم الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة ورئيس اللجنة الدائمة للقيادات على نموذج طلب شغل الوظيفة المودع لدى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ومقرها مبنى العريش ببور فؤاد مرفقاً بها المستندات المطلوبة.

-الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للقيادات وتليفوناتها 01228484488 – 01200794892