«المتحدة» تعلن تدشين قطاع الإنتاج الوثائقي وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدشين قطاع للإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ بثها التجريبي في يناير 2023، وإطلاقها رسميًا في مايو 2023، مع تعيين كل من الإعلامي «أحمد الدريني» رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي «شريف سعيد» رئيسًا للقناة الوثائقية.

انطلاق البث التجريبي في يناير 2023.. والرسمي مايو 2023

تأتي تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.