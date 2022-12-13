ندوة توعوية بقليوب عن دور المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نظمت جامعة بنها، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة في قرية «طنان» بمدينة قليوب عن «دور المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وقال الدكتور عربي الطوخي، وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تم تنسيقها مع رانيا معتز أمين جامعة بنها المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وولاء صلاح مدير التواصل المجتمعي بالمحافظة، وحاضر فيها الدكتورة مي رشوان مدرس علم الاجتماع السياسي بكلية الآداب.

دور المرأة الحيوي في المجتمع

وتناولت الندوة التوعية حول دور المرأة الحيوي في المجتمع متمثل في كيفية النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على الاستمرار، وتعريفها بكل البرامج والمبادرات التي تقدمها الدولة لدعم المرأة اقتصاديا، وأهمها مبادرة «مشروعك»، ودور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وقروض صندوق التنمية المحلية، للمساهمة في التنمية المجتمعية، والنهوض بدورها اقتصاديا واجتماعيا، وإيجاد مصدر دخل ثابت لها.

حوار مفتوح عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة

واختتمت الندوة بحوار مفتوح عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تمويلها والخدمات الداعمة لها، ومحاولة التغلب على أهم المعوقات التي قابلتهن من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.