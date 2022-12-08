إعلان نتائج انتخابات طلاب جامعة بنها وأحمد أبو الفتوح أمينا للاتحاد

أسفرت انتخابات أمين اتحاد طلاب جامعة بنها، عن فوز الطالب أحمد محمد أبو الفتوح بكلية العلوم، أمينا عاما لاتحاد طلاب جامعة بنها، وفي منصب الأمين العام المساعد للاتحاد، فاز الطالب أحمد حسن محمد بكلية التجارة، كما تمت انتخابات والأمناء المساعدين للجان اتحاد طلاب الجامعة.

رئيس جامعة بنها يهنئ مجلس إتحاد الطلاب

وجرت الانتخابات تحت إشراف الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور محمد منصور، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور سيد عبدالونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور أحمد نجيب، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.

من جانبه قدم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، مشيرًا إلى أن طلاب بنها كانوا جادين في اختيار من يمثلهم في الاتحادات على مستوى الجامعة والكليات.

الانتخابات الطلابية تهدف إلي خلق قيادات شبابية

أكد رئيس جامعة بنها أن الانتخابات الطلابية تهدف إلى خلق قيادات شبابية طموحة تمتلك من الخبرة ما يؤهلها إلى أن تتبوأ مناصب قيادية بعد التخرج من الجامعة وتحقيق نجاحات في شتى المجالات الحياتية، مؤكدًا أن الجامعة تهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية وتعويد الطلاب على المناخ الديمقراطي القائم على الممارسة الفعلية للأنشطة والانتخابات الطلابية.

أضاف رئيس جامعة بنها أن الاتحادات الطلابية تهدف إلى ترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب، مشيدا بحرص الطلاب والطالبات على المشاركة في ماراثون الانتخابات التي تمثل تجربة ديمقراطية لتدريب الطلاب على المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابي سواء بالترشح أو الانتخاب.