رئيس جامعة بنها: نستخدم استراتيجيات متطورة ونستثمر عبقرية الإنسان

استعرضت مصر والإمارات والسعودية تجربتهم في إصلاح التعليم خلال أعمال المؤتمر السنوي العلمي الدولي الثاني عشر، ويعقده الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة تحت رعاية جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال يومي 7- 8 ديسمبر 2022، ويناقش «التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وعرض الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر تجربتها في تطوير التعليم الثانوي من خلال توجيه الانتباه إلى أهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال: تعزيز الوعي والاهتمام بالقضايا الاقتصادية والسياسية والبيئية المتعلقة بالتنمية وتطوير المناهج لتزويد الطلاب بفرص كافية للابتكار والإبداع والتفكير النقدي وإحياء المراكز الاستكشافية في بالأزهر لدعم المواهب، وتوفير فرص التطوير المهني المستدام للمعلمين لرفع مستواهم التعليمي وتوفير تكنولوجيا محددة للطلاب ذوي الإعاقة وإقامة العديد من المؤتمرات الخاصة بالتنمية المستدامة للمساهمة في كافة المؤتمرات الخاصة بذلك، ونشر ثقافة الجودة بين جميع منسوبي الأزهر بحيث تصبح أسلوب حياة، وتحديث وتطوير رقمنة الوحدات ذات الطابع الخاص.

تحفيز المشاركة المجتمعية لتمويل التعليم الأزهري

أضاف في كلمته، أن وضع سياسات لتحفيز المشاركة المجتمعية لتمويل التعليم الأزهري وتطوير أساليب التقويم من خلال اعتماد نظام التقويم الشامل، كما يؤكد الأزهر الشريف على تعليم الوافدين والتحول الرقمي، ليواكب أجندة التنمية المستدامة مصر 2030 والذي يعد استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تحديث منظومة التعليم في مصر، والمشاركة المجتمعية محليا ودوليا من خلال القيام بالقوافل الطبية والاجتماعية في ظل برنامج حياة كريمة بالتعاون بين مشيخة الأزهر، وجامعة الأزهر، وتطبيق نظام الكتاب الإلكتروني التفاعلي.

واستعرض الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها تجربة الجامعة في التعليم والتنمية المستدامة، تطبيقا على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وقال في ورقة العمل المقدمة: «نستخدم في جامعة استراتيجيات متطورة ومستدامة، نستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد، إن التنمية الشاملة والمتطورة في أي بلد هي إحدى الدعائم الأساسية للقوة الاقتصادية».

وأضاف: «هدفنا تقديم تعليم جيد، لدينا قناعة بأن التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوة وثباتا لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تفعيل نظم الجودة فى التعليم وحصول معظم كليات الجامعة علي شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة و لاعتماد، تطوير البرامج واستحداث برامج بينية جديدة بما يتواكب مع تطور العصر واحتياجات وظائف المستقبل، التوأمة بين الجامعات وخاصة الدولية، تفعيل مراكز اللغات الاجنبية مركز المعلومات والخدمات البحثية، ووحدات تكنولوجيا المعلومات، تفعيل منصة الجامعة للتعليم عن بعد ومركز التعليم الالكتروني كنموذج رائد قامت به الجامعات المصرية خلال جائحة كورونا».

وتابع: «نهتم بتنفيذ المبادرات الرئاسية لتنمية المهارات الفنية لطلاب التعليم الفني، نؤكد على تفعيل دور جامعة الطفل في تنمية مهارات الطلاب العلمية والتطبيقية بكليات جامعة بنها، ونهتم بالمشاركة المجتمعية وترسيخ دور وسمعة الجامعة في المجتمع من خلال المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبـــادرة حيــــاة كريمـــة التي تعد أعظم مبادرة على مستوى العالم توفر حياة كريمة للمواطنين».