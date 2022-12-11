رابط تقديم الأفكار الجديدة والمبتكرة «حاضنة ميدتيك» في جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها فتح باب التقدم للاحتضان والشركات الناشئة في مجال الأجهزة الطبية والمعملية لاستكمال العدد المستهدف من الشركات التي سوف يتم احتضانها بدورة الاحتضان الأولي من خلال حاضنة ميدتيك المتخصصة في تصنيع الأجهزة الطبية والمعملية وجرى إنشاؤها بكلية الهندسة ببنها تحت رعاية دكتور جمال سوسة رئيس الجامعة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العلىا والبحوث

«الوطن» تستعرض رايط التقدم لدورة الاحتضان بحاضنة ميدتيك بجامعة بنها ومواعيد غلق باب التقدم والتفاصيل الكاملة الخاصة بالحاضنة وتخصصاتها في إطار خدماتها لقراءها

موعد غلق باب التقدم لحاضنة ميدتيك جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أنه جرى فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولى بحاضنة ميدتيك بهندسة بنها لتصنيع الأجهزة الطبية والمعملية حيث يستمر التقديم للدورة حتى 31 ديسمبر الجاري

رابط التقدم لدورة حاضنة ميدتيك بجامعة بنها

أوضح رئيس جامعة بنها لـ«الوطن» أنه على من يرغب في الالتحاق بدورة الاحتضان لحاضنة ميدتيك بهندسة بنها ملء الاستمارة المتاحة على الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــا في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2022,

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن حاضنة ميدتيك متخصصة في تصنيع الأجهزة الطبية والمعملية وجرى إنشاؤها بكلية الهندسة ببنها وهي إحدى الحاضنات التابعة للبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

أضاف رئيس جامعة بنها أن أهمية إنشاء هذه الحاضنة المتفردة تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإبتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي جرى تدشينها يساهم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة,

في سياق متصل قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلىا والبحوث لـ«الوطن» فتح باب التقدم لاستكمال عدد الشركات المستهدف لدورة الاحتضان الأولى يأتي من حرص الجامعة على انتقاء أفضل الأفكار الابتكارية الواعدة على مستوى الجمهورية بغرض احتضانها وتقديم دعم لوجيستي ومالي يصل إلى 200 ألف جنيه مما يسهل عملية تحويل تلك الأفكار إلى شركات ناشئة واعدة ومستدامة تستطيع سد فجوات السوق وتعظيم القيمة في مجال الأجهزة الطبية والمعملية.

وأوضح الدكتور نادر عبد الوهاب المدير التنفيذي للحاضنة أن الحاضنة قد بدأت أولى فعاليتها بمعسكرالعقلية الريادية الطبية وهو معسكر تدريبي مكثف يشمل محاضرات تدريبية في ريادة الأعمال ومجال الشركات الناشئة وكيفية حماية الأفكار الصناعية وطرق الحماية المختلفة، وكذلك كيفية تحويل فكرة جديدة لمنتج صناعي حقيقي ثم تم الغعلان عن فتح باب التقدم للإحتضان وقد تقدم إليها 18 فكرة تم تدريبها بالفعل في معسكر تدريبي على أيدي مجموعة من المتخصصين في هذا المجال بغرض إكساب المتدربين مهارات ريادة الأعمال والوصول بأفكارهم إلى مرحلة تكوين شركات ناشئة تحقق الربح التجاري.