«كنعان» تراث فلسطيني على أرض مصر.. وشبابها يواجهون الاحتلال بالفن والثقافة

ذاع صيتها على أرض مصر، التي احتضنت أفكارها منذ زمن، ليعبر الشباب عن رفضهم للاحتلال الإسرائيلي بفنهم، هي فرقة «كنعان» التراث الفلسطيني الذي ينبض بالحياة على أرض المحروسة، يؤدي الفتية والفتيات رقصات «الدبكة»، التي تهتز معها الأرض حين يضربونها بأرجلهم مرددين «أنا دمي فلسطيني.. فلسطيني»، فلم يترك الفلسطينيون أي فرصة إلا واغتنموها في سبيل رفع بلدهم عاليًا.

فرقة «كنعان» ممثلين عن السفارة الفلسطينية بالقاهرة

واستعرض برنامج «صباح جديد»، اليوم الثلاثاء، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن فرقة «كنعان»، التي يفكر شبابها دومًا في مقاومتهم للاحتلال الإسرائلي الذي يغتصب أراضيهم، فلم يتوقف شغفهم وحبهم لبلدهم وهذا ما دفعهم نحو توقيع بروتوكول مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة، فصاروا ممثلين عنها في جميع الكرنفالات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية.

وذكر التقرير، أن شباب وفتيات فرقة «كنعان» حملوا على عاتقهم نشر تراث بلدهم والتعبير عن رفضهم للظلم متسلحين بالفن والثقافة، وشاركوا في أكثر من 20 مهرجانا عالميا ومحليا، من أسوان للثقافة والفنون مرورًا بالإسماعيلية إلى الموسيقى العربية والطبول.

سبب تسمية فرقة «كنعان» بهذا الاسم

وأوضح التقرير، أن فرقة «كنعان» ذاع صيتها عام 2019 في مصر، حيث حصدت المركز الأول في مسابقة إبداع الوطن العربي التابعة لوزارة الشباب والرياضة المصرية.

وأشار التقرير، إلى أن فرقة «كنعان» سُميت بهذا الاسم نسبة لأرض مدينة نابلس الكنعانية، وتشكلت من 21 شابا وشابة فلسطينين من المقيمين والدارسين على أرض مصر، تألفت قلوبهم على حب بلدهم في الغربة فقرورا التمسك بحلمهم حتى صارت تضم عشرات الأفراد من الفلسطينين والمصريين المشاركين في الهدف والرسالة ذاتها.