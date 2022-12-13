حملات مكبرة في الإسكندرية.. غلق 95 منشأة وضبط 4 آلاف حالة إشغال

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية على مستوى الأحياء، ما أسفر عن غلق 95 منشأة، والتحفظ على 4512 حالة إشغال متنوع.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، اليوم، أنه تم تحرير 1718 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، وفرضت غرامات فورية قدرت بـ263 ألف جنيها على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وذلك خلال أسبوع.

تعليمات بغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

محافظ الإسكندرية: مستمرون في الحملات

وأكد محافظ الإسكندرية، أنّ المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء، والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.