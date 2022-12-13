مشاركون في «قمة دبي للصلب»: اهتمام عالمي بالمشروعات منخفضة الانبعاث الكربوني

سيطر ملف «التحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة» على أجندة قمة الشرق الأوسط للحديد والصلب 2022، والتي بدأت فعالياتها اليوم في مدينة دبي، إذ أكّد المشاركون خلال الجلسات الأولى للقمة أنَّ هناك اتجاه داخل صناعة الصلب العالمية بالتركيز على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وآليات تحول مصانع حديد التسليح نحو استخدام الطاقة، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالمشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وقال راجو داسوني، المدير التنفيذي لمؤسسة «فاست ماركتس» المعنية بشؤون الصلب ومنظمة القمة، إنَّ التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم تخلق طلبًا وفرصًا للنمو خلال السنوات القادمة مع تعافي الاقتصاد العالمي ونمو المشروعات الكبرى في العديد من الدول.

إنشاء سلاسل التوريد الدولية الخضراء

وأكّد المشاركون، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر أهمية إنشاء سلاسل التوريد الدولية الخضراء صديقة للبيئة لصناعة الحديد والصلب، والتوسع في الصناعات منخفضة الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط بما يدعم التوجه العالمي في خفض الانبعاثات الكربونية.

قمة دبي للصلب

وتستضيف مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2022، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، والذى يعد أكبر تجمع سنوي لصناعة الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويُشارك في المؤتمر كبار المسؤولين التنفيذيين لكبرى شركات صناعة الصلب في العالم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والمشروعات القومية والتوافق مع المعايير الدولية للحفاظ على البيئة.

ويأتي المؤتمر في وقت يسعى فيه كبار منتجي الصلب في العالم، وفي مقدمتهم الصين، لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعة، في ظل استهداف الحفاظ على معدلات أقل للانبعاثات.