المشرف على مسرح المواجهة والتجوال: نستهدف تغطية 250 قرية في 18 محافظة

قال محمد الشرقاوي المشرف على مشروع مسرح التجوال والمواجهة، إنّ المسرح يتبع البيت الفني للمسرح، إذ ينطلق من فلسفة «هنا والآن»، حيث يتم العمل على محورين، هما تحقيق العدالة الثقافية، ومواجهة كل الأفكار الأصولية والراديكالية، التي ينجم عنها خطر على المجتمع، ومناقشة الآنية في مكانها.

بدأنا في مشروع مسرح المواجهة عام 2018

وأضاف «الشرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ التغطية الثقافية كانت تقتصر على المدن الكبرى ومنطقة وسط البلد، وفي عام 2018 تم البدء في مشروع مسرح المواجهة والتجوال، وتم تغطية الغيط في إطار حياة كريمة، بواقع 1200 قرية.

وتابع: «المرحلة الثالثة والحالية، نتحدث عن تغطية 250 قرية على مستوى 18 محافظة بـ7 عروض مسرحية انطلقت في سبتمبر الماضي بشكل جديد ورؤية جديدة مع تولي الدكتورة نيفين كيلاني وزارة الثقافة والمخرج خالد جلال القطاع الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح».

وأوضح، أن المشروع يقوم على الجزر المنعزلة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي ظهر في عام 2016، تم العمل على ترسيخ التعاون والتكامل، وتم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما التعاون مع المخرج هشام عطوة بعد توليه الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة التنمية المحلية.