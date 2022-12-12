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خبير اقتصادي: حياة كريمة ربطت القرى بالمدن لضمان التوزيع العادل للتنمية

كتب:

هاجر عمر
02:17 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
دور حياة كريمة مع الفئات الأكثر إحتياجًا

دور حياة كريمة مع الفئات الأكثر إحتياجًا

قال بلال شعيب الخبير اقتصادي، إن مبادرة حياة كريمة استهدفت سكان الريف المصري، إذ أن سكان الريف لديهم احتياجات متعددة تختلف عن باقي السكان وخاصة السكان الأكثر احتياجا من النساء المعيلات وذوي الهمم والأطفال والشباب، خاصة وأن الشباب هم الشريحة الأكبر بالمجتمع المصري في الوقت الراهن، إذ أن أكثر من 55% من سكان مصر شباب، إلى جانب ربط القرى بالمدن لضمان التوزيع العادل للتنمية الاقتصادية وعوائدها

حياة كريمة حرصت على توفير السكن الكريم للمواطنين

وأضاف شعيب في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن تكلفة مشروعات مبادرة حياة كريمة بلغت تريليون جنيه، يستفيد منها نحو 4584 قرية بمحافظات مصر المختلفة، مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن عدة محاور، أبرزها توفير السكن الكريم للمواطنين بالريف، من خلال رفع كفاءة المنازل القائمة، إضافة إلى بناء مجمعات سكنية جديدة، فضلًا عن تضمن السكن الكريم للغاز والكهرباء والمياه، باعتبارها من المرافق الهامة والرئيسية والضرورية لأي تجمع سكاني.

ربط القرى بالمدن حقق التوزيع العادل للعوائد الاقتصادية 

وأوضح الخبير الاقتصادي ان مشروعات حياة كريمة اهتمت بإقامة بنية تحتية قوية وهو ما تم بقوة خلال الفترة الماضية من خلال إنشاء الطرق وربط القرى بالمدن لضمان التوزيع العادل للتنمية الاقتصادية وعوائدها، إضافة إلى مشروعات الصرف الصحي التي أصبح يتمتع بها السكن الكريم للمواطنين بالريف، مشيرًا إلى أن التمكين الاقتصادي يعد من أبرز المحاور التي تستهدفها حياة كريمة وهو ما ظهر من خلال إنشاء أكثر من 13 مجمعا صناعيا لتوفير فرص عمل للشباب.

 

 

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