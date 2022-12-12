أستاذ علوم إنسانية: «حياة كريمة» حققت مفهوم المواطنة وجعلت المصريين شركاء في التنمية

قال الدكتور علي عبدالراضي، أستاذ العلوم الإنسانية والاجتماعية، إنّ مبادرة حياة كريمة حققت مفهوم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية للمواطنين بأقاصي الريف بالمرحلتين الأولى والثانية، موضحا أنّ المرحلة الثالثة ستضمّ عددا كبيرا من المناطق.

مبادرة حياة كريمة

وتابع عبدالراضي، في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أنّ مشروعات حياة كريمة، التي استهدفت البنية التحتية والصرف الصحي وتوصيل المياه العذبة النظيفة، عززت الشعور لدى كل مواطن مصري بأنّه شريك في الوطن وفي مسيرة التنمية.

مبادرات رئاسية غيرت وجه الحياة بالريف

وأضاف أستاذ العلوم الإنسانية والاجتماعية، أنّ الجهود تضافرت لإنتاج العديد من الخدمات من خلال 3 مبادرات أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بداية من 100 مليون صحة، ثم حياة كريمة، ثم برنامج فرصة، لافتا إلى أنّ هذه المبادرات كانت ركنا أساسيا في مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، فالخدمات التي تحصل عليها الأرملة في المدينة أصبحت هي ذاتها الخدمات التي تحصل عليها الأرملة بأقصى الريف.