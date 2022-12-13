مصر تشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية للاقتصادية

غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطار القاهرة متوجها إلى إسبانيا اليوم الثلاثاء، في زيارة لمدة يوم واحد للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمي OECD الذي ينعقد تحت عنوان «دفع التعافي والنمو الاقتصادي طويل الأمد من خلال بناء مستقبل رقمي يتسم بالأمان والاستدامة والشمول»؛ ويستمر خلال الفترة من 13 – 15 ديسمبر بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين من 20 دولة حول العالم.

تنسيق السياسات المحلية والدولية للدول

ومن المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت، في فعاليات الاجتماع الوزاري كمتحدث في حلقة نقاش وزارية تدور حول مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للذكاء الاصطناعي وتأثيره على مشهد السياسة الدولية.

الجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاقتصاد الرقمي لها دور مهم في خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد الدراسات والأبحاث التي تساعد الحكومات في مقارنة التجارب المختلفة والبحث عن إجابات للتحديات المشتركة، هذا إلى جانب دورها فى العمل على تنسيق السياسات المحلية والدولية للدول وتحديد الممارسات الجيدة.

لجنة سياسات الاقتصاد الرقمي

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الحالية للاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاقتصاد الرقمي في جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية، وتشارك مصر بصفتها دولة مشاركة غير عضو Non member state participant منذ 2008 فى لجنة سياسات الاقتصاد الرقمي وهى أول دولة عربية وثاني دولة أفريقية بعد جنوب أفريقيا.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شاركت فى الاجتماعات الوزارية السابقة، التي انعقدت في سول بكوريا الجنوبية وفي كانكون بالمكسيك.