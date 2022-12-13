ضبط شخص متهم بالنصب على 6 مواطنين في 2 مليون جنيه بسوهاج

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من 6 مواطنين يتهمون أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها في تجارة الدراجات النارية مقابل أرباح متفق عليها، إلا أنه لم يلتزم، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

المتهم يمارس الاحتيال على ضحاياه

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بممارسة نشاطاً احتيالياً في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توظيف أموالهم الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 2 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها. كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.