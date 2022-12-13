ضبط 166 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط ( 166 قطعة سلاح نارى بحوزة 139 متهم وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف . (18) بندقية آلية . (3) بنادق رصاص . (25) بندقية خرطوش. (6) مسدس . (113) فرد محلى. (754) طلقة مختلفة الأعيرة. (25) خزينة متنوعة. (249) قطعة سلاح أبيض.

85952 حكم قضائي

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85952) حكم قضائي متنوع ، وذلك على النحو التالى: (348) حكم جناية. (26377) حكم حبس جزئى. (4389) حكم حبس مستأنف.(42722) حكم غرامة. (12116) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (409) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (444) متهم ضُبط خلالها الآتى كمية من مخدر الحشيش وزنت (195,557 كيلو جرام). كمية من مخدر البانجو وزنت (87,690 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,253 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,620 كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت (6,735 كيلو جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (6,065 كيلو جرام) كمية من مخدر البودر وزنت (2,143 كيلو جرام). كمية من مخدر الآيس وزنت (767جرام) كمية من مخدر الأفيون وزنت (180 جرام).عدد (6726) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (29) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (245) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18669) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.