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«الداخلية»: ضبط 75 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:03 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
الإدارة العامة للمرور

الإدارة العامة للمرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (75566) مخالفة مرورية متنوعة.

مخالفات مرورية متنوعة

وأسفرت جهود الحملات المرورية عن ضبط (27645) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(134) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) دراجات نارية مخالفة، (20) مخالفة موقف عشوائى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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