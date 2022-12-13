«الداخلية»: ضبط 75 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (75566) مخالفة مرورية متنوعة.

مخالفات مرورية متنوعة

وأسفرت جهود الحملات المرورية عن ضبط (27645) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(134) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) دراجات نارية مخالفة، (20) مخالفة موقف عشوائى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.