«الحوار الوطني» يواصل انعقاده ويضع اللمسات الأخيرة قبل الجلسات النقاشية

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني استمرار انعقاد الاجتماعات واللقاءات التحضيرية لاستكمال باقي الأعمال قبل البدء الفعلي في الجلسات النقاشية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وجاء ذلك تطبيقًا لقرار الانعقاد الدائم التي نصت عليه اللائحة التنفيذية للحوار الوطني.

استمرار اجتماعات الحوار الوطني

وأوضحت إدارة الحوار الوطني، في بيان لها، اليوم، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنَّ انعقاد الاجتماعات مستمر لوضع اللمسات النهائية لخطط عمل لجان المحاور الثلاثة وترشيحات أسماء المشاركين والممثلين لبعض الجهات والمؤسسات من مُقدِّمي المقترحات ومن الخبراء المعنيين، إضافة إلى جداول الأعمال استعدادًا للبدء الفعلي للجلسات النقاشية للحوار الوطني.