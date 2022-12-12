«حماة الوطن» خلال الحوار الوطني بمطروح: المواطنون شركاء في التنمية

قال اللواء طارق بركات، رئيس قطاع غرب الدلتا بحزب حماة الوطن، إن الحوار الوطني مفتوح للجميع للمشاركة المجتمعية في مختلف القطاعات السياحة والاستثمار والتنمية الشاملة في الدولة، لتحقيق التقدم وبناء الجمهورية الجديدة.

شركاء في التنمية

وأضاف «بركات» خلال فعاليات مؤتمر الحوار الوطني بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، أن جميع أهالي محافظة مطروح هم شركاء في التنمية.

فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس

واستعرض المؤتمر فيلما تسجيليا عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام البلاد وحتى الوقت الحالي، من مشروعات تنموية ومدن جديدة واستصلاح زراعي وإنشاء مصانع، وجميع المجالات المختلفة التي تهم المواطن، من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

مبايعة الرئيس

وقال النائب عيسى أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح، «إننا من هنا في مؤتمر الحوار الوطني نبايع الرئيس، ونؤكد أننا خلفه وبجواره، ونقول له سر على بركة الله، قبائل مطروح ورائك من أجل بناء مصر الحديثة والتنمية والارتقاء بالدولة».

مناقشة محاور التنمية

وأكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق بمطروح، خلال المؤتمر، أن التعليم شريان التنمية، ومراكز مطروح كانت تعاني من مشاكل في قطاع التعليم، وبدأ التغيير الفكري بهدف تطوير هذا القطاع، وهو ما شاهدناه في التعليم الفني بإقامة مدرسة الضبعة النووية في مدينة الضبعة، لتخريج دفعات للمشاركة في بناء مصر في قطاع الكهرباء والطاقة، وتوفير فرص عمل تتناسب مع سوق العمل في الدولة.