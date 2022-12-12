عضو «الحوار الوطني» لـ قناة الحياة: بحثنا الأسماء المرشحة للمشاركة في الجلسات باجتماع اليوم

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة السابعة عشرة لمجلس أمناء الحوار الوطني عقدت اليوم واستمرت لـ6 ساعات، وجرى خلالها بحث ودراسة الأسماء المرشحة للمشاركة في النقاش داخل الجلسات الرئيسية للحوار الوطني.

جهد كبير لاختيار الأسماء

وأوضح «الكشكي» في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن جلسة اختيار الأسماء تعد من الجلسات التي تتطلب جهدا كبيرا في التفكير لاختيار المهنيين والمتخصصين للمشاركة في الموضوعات المطروحة من بين القوى السياسية ومنظمات المجمتع المدني.

400 جلسة للحوار

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن الجميع قدموا مقترحاتهم للأمانة الفنية وإدارة الحوار الوطني، ويجري الاختيار من بين الترشيحات لتغطية احتياجات 19 لجنة؛ كل لجنة تتضمن 6 موضوعات وقضايا بما يقرب من 100 عنوان على الأقل على مدار 400 جلسة وكل جلسة تتطلب عددا كبيرا من المرشحين.