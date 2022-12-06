القبض على 7 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7 أشخاص لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات، وعدم التزامهم بسداد المديونية المستحقة عليهم لتلك الشركات.

نتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد.. وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.