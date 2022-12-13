الداخلية: استمرار فعاليات «كلنا واحد» بجميع المحافظات حتى نهاية ديسمبر

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، لافتة إلى أنه من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60%.

وأوضحت أن ذلك يأتي بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية

أشارت الداخلية، إلى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية، للمشاركة فى المبادرة، لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية، من خلال 34 سلسلة، و1051 فرع و4 شوادر، بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين، من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية)، تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

تخفيضات تصل لـ50% بمنافذ «أمان»

تواصل منظومة «أمان»، التابعة لوزارة الداخلية، المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوى سلع متنوعة بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بالمنظومة حتى نهاية العام.