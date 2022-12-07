«الداخلية» تواصل فعاليات «كلنا واحد».. سلع بجودة عالية وتخفيضات 60%

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية رئيس الجمهورية، المقرر أن تستمر حتى نهاية ديسمبر الحالي، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

تخفيضات 60% على سلع «كلنا واحد»

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، جرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، لتوفير السلع من خلال 34 سلسلة، و1051 فرعا، و4 شوادر بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في المبادرة، إضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

فعاليات منظومة أمان

وتواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوي سلعا متنوعة بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.