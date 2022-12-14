«الصحة» توجه رسالة عاجلة للسيدات الحوامل بشأن التغذية الخاصة بالجنين

وجَّهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للسيدات الحوامل، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن التغذية الصحية أثناء فترة الحمل تحميكي وتحمي الطفل في المستقبل من الأمراض، كما طلبت الوزارة من السيدات الحوامل ضرورة الحرص على تناول الطعام الغني بالخضروات والفواكه المقوية للمناعة وشرب العصائر.

وتابعت الوزارة، في تقريرها الرسمي، أن على السيدات الحوامل إدراك أهمية شرب المياه بكثرة، وأهمية الكشف والمتابعة خلال فترة الحمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.

مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين

طالبت وزارة الصحة والسكان من السيدات زيارة أقرب وحدة صحية من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية مساء للحصول على خدمات المبادرة التى أطلقها الرئيس، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وفقا لرؤية الرئيس.

إطلاق 5 قوافل طبية اليوم ببعض المحافظات

وفي شأن آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، اليوم للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية التالية «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال -الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل».

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن المحافظات المقرر أن تنطلق بها القوافل الطبية وهي القليوبية - الجيزة - الإسكندرية - أسيوط - جنوب سيناء، مشيرة الى أن القوافل الطبية تتضمن صيدليات تصرف العلاج مجانا وتقوم بتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخلات جراحية كبرى إلى أقرب مستشفى.