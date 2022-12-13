خطة «الصحة» لمواجهة أمراض الشتاء: توعية وبروتوكولات علاج وطوارئ بالمستشفيات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أعدت خطة كاملة لمواجهة فصل الشتاء وكذلك الأمراض التى تنتشر فيه وهى الأمراض التنفسية والتى يزداد أعداد المصابين بيها، لافتا الى أن هذه الخطة تأتى فى اطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق اهداف الرؤية التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

امراض فصل الشتاء

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"الوطن" الأمراض المنتشرة فى فصل الشتاء، وقال "عبدالغفار" الانفلونزا والانفلونزا الموسمية والفيروس التنفسي المخلوي، ونزلات البرد"، مشيرا الى أن خطة الوزارة تعتمد على رفع التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية وتوفير كافة البروتوكولات العلاجية بها بكافة مستشفيات الحميات والصدر على مستوى محافظات الجمهورية.

توفير الأدوية ومشتقات الدم بالمستشفيات

وأضاف الدكتور حسام عبددالغفار، الأمراض التنفسية تزداد فى فصلي الشتاء والخريف وتأتى معظمها نتيجة الفيروسات والميكروبات، لافتا الى وجود منظومة رصد كاملة للوضع الوبائي للأمراض التنفسية، ومعرفة بؤر الانتشار وكذلك المحافظات والتركيز عليها من من رفع توعية وتطعيمات، مشيرا الى تعامل المواطنين مع نزلات البرد علي انها امر سهل وكذلك الانفلونزا المومسية رغم انها لا تقل خطورة عن فيروس كورونا.

وبالتزامن مع فصل الشتاء، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رفع كافة المستشفيات حالة الاستعداد القصوي لمواجهة أى تطورات، وتوفير الأدوية بكميات كافية، وكذلك أكياس الدم ومشتقاته بكميات اضافية ومضاعفة أعداد النوبتجين باأقسام الطوارئ.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان بضرورة استمرار التواصل مع وزارة الصحة من خلال كافة الخطوط الساخنة لها، وكذلك اتباع كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروسات التنفسية المختلفة خلال هذه الفترة.