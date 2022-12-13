سعر الأرز اليوم.. طن الأبيض المعبأ بـ15 ألف جنيه

قال الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، إن سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10750 جنيها، ورفيع الحبة 10300 جنيه، بينما وصل سعر طن الأبيض عريض الحبة «الحر» 14050 جنيها، أما عريض الحبة الأبيض المعبأ فوصل إلى 15 ألفًا.

سعر الأرز اليوم بالمحافظات

وأضاف «الرفاعي»، في تصريح لـ«الوطن»، إن سعر الأرز اليوم بالمحافظات، شهد ارتفاعًا محدودًا للغاية في سعر الطن الواحد سواء للأرز الشعير، أو الأرز الأبيض عريض الحبة "السائب"، وهو أمر يرجع لحركة نقل السيارات، والشاحنات بين المدن، والمحافظات مع بعضها البعض، مشيرًا إلى أن حركة تداول البيع والشراء شهدت استقرارًا منذ مطلع الأسبوع.

سعر الأرز اليوم والمنزرع

وأشار إلى أنه رغم التحرك الطفيف في سعر الأرز اليوم، إلا أن هناك تراجعًا كبيرًا مقارنة بأسعار بداية موسم الحصاد منذ شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري والذي سجل وقتها بسعر الطن الواحد للأرز الشعير بواقع 11 ألف و 300 جنيها.