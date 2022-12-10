سعر الأرز اليوم.. «عريض الحبة» يسجل 10 آلاف و650 جنيها

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث الزراعات بسخا، في كفر الشيخ، أن سعر الأرز اليوم السبت بالمحافظات 2022، شهد تراجعًا لنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة.

وقال مدير مركز بحوث الأرز والغربلة، إن سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10 آلاف و650 جنيها، وسط تراجع نحو 100 جنيه، كما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و250 جنيها، وسط تراجع بلغ 100 جنيه، كما سجل سعر طن الأرز السائب استقرار لليوم الثاني على التوالي ليسجل 13 ألفا و950 جنيها.

سعر الأرز اليوم السبت

وأشار «الرفاعي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن سعر الأرز اليوم السبت بالمحافظات، قد شهد تراجعًا 100 جنيه عن كل طن أرز شعير بنوعيه، وهو أمر لم يحدث منذ أسبوعين تقريبًا، مشيرا أن ذلك يرجع لتكثيف الحملات التموينية لضبط كميات من الأرز الشعير من الأسواق الحرة بالمحافظات والمبالغ في سعر البيع لها من قبل بعض التجار بهدف احتكار السلعة.