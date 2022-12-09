سعر الأرز اليوم في المحافظات.. الأبيض السائب بـ13 ألفا و950 جنيها

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث الزراعات بسخا، في كفر الشيخ، أن سعر الأرز اليوم بالمحافظات، يشهد استقرارا لليوم الثالث على التوالي، ليسجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10آلاف و750 جنيها، وسجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و350 جنيها، بينما سجل طن الأرز الأبيض السائب 13 ألف و950 جنيها وسط ارتفاع طفيف بلغ 50 جنيها عن كل طن أرز أبيض مباع.

سعر الأرز اليوم الجمعة

وأوضح «إسماعيل» لـ«الوطن»، أن سعر الأرز اليوم بالمحافظات، شهد استقرارا لليوم الثالث على التوالي، ما يدل على التحرك الفاعل من الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط حركة البيع والشراء للأرز الشعير، وكذلك الأرز الأبيض السائب بالأسواق الحرة ولدى مضارب الأرز، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلكين بجميع ربوع محافظات مصر.

إنتاج 6 ملايين طن أرز شعير

وأضاف أيضا أن سعر الأرز اليوم، مستقر في عمليات الشراء، أو البيع، مشيرا إلى أن الكميات المنتجة من الأرز الشعير لموسم الحصاد 2022، بلغت نحو 6 ملايين طن أرز شعير وهو أمر جيد للغاية بما يغطي الاستهلاك المحلي بنسبة %100 ويحقق فائض نحو 700 طن أرز شعير.