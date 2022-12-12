سعر الأرز اليوم الاثنين بالمحافظات.. طن «الأبيض السائب» بـ14 ألف جنيه

قال الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، إن سعر الأرز اليوم الاثنين بالمحافظات شهد استقرارا ملحوظا، سواء لنوع عريض الحبة أو الرفيع، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وبحسب «الرفاعي»، سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10 آلاف و650 جنيها، ورفيع الحبة 10 آلاف و250 جنيها، بينما سجل سعر طن الأرز السائب 14 ألف جنيه، وسط ارتفاع محدود للغاية بواقع 50 جنيها عن كل طن أرز أبيض.

سعر الأرز اليوم الاثنين في المحافظات

وأشار مدير مركز بحوث الأرز لـ«الوطن»، إلى أن سعر الأرز اليوم بالمحافظات شهد استقرارا في سعر الأرز الشعير منذ مطلع الأسبوع الجاري، وهو أمر يعود لكثرة المعروض بالأسواق حالياً، إضافة إلى تجفيف منابع الاحتكار من قبل الحملات الرقابية بوزارة التموين لبعض التجار المتلاعبين بسعر الأرز بالمحافظات.

سعر الأرز اليوم والإنتاج

وأوضح «الرفاعي»، أن سعر الأرز اليوم شهد استقرارا في حركة البيع والشراء، لإدراك المواطنين ووعيهم لمحاربة الغلاء وعدم الشراء الأرز سواء الشعير أو الأبيض بأسعار مبالغ فيها، مشيرا إلى وجود فائض إنتاج من الأرز الأبيض بواقع 700 ألف طن، وهو أمر جيد للغاية لهذا المحصول.