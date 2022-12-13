وزير التعليم العالي يبحث الاستفادة من التجربة اليابانية في المجالات البحثية

استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة/ إيموتو ساتشيكو النائب الأول لرئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، بحضور السيد/ أويدا دايسوكي نائب رئيس إدارة تنمية الكوادر البشرية بجايكا طوكيو، والسيد/ كاتو كين رئيس مكتب الجايكا بمصر، ود. هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP)، ود. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير اعتزاز الحكومة المصرية والشعب المصرى بالعلاقات المصرية اليابانية فى شتى المجالات، وخاصة التعليمية والبحثية والثقافية، مشيرًا إلى حرص مصر على تفعيل المزيد من أوجه التعاون مع اليابان؛ للاستفادة من نجاح التجربة اليابانية خاصة فى مجال التعليم، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الهيئة ووزارة التعليم العالى، الذى يعكس عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليابان.

وأشاد د. أيمن عاشور بالشراكة مع اليابان وخاصة في برنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، مستعرضًا تجربة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، والتي تعد نموذجًا مثمرًا للتعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم أوجه التعاون مع اليابان في شتى المجالات، خاصة التعليم العالي والتدريب والمنح الدراسية.

ومن جانبها، أشادت النائب الأول لرئيس هيئة الجايكا بالعلاقات المصرية اليابانية، خاصة فى مجال التعليم، مؤكدة حرص اليابان على التواصل الدائم ودعم العلاقات، خاصة فى ملف التعليم لما له من أهمية فى بناء الإنسان.

ووجهت السيدة/ إيموتو ساتشيكو الشكر للسيد الوزير لدعمه المتواصل لمشروعات هيئة الجايكا اليابانية بمصر، مؤكدة حرص الجايكا على تفعيل المزيد من أوجه التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا فى العديد من المشروعات المتميزة فى مجال التعليم العالى، ومنها: مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع تنمية الكوادر البشرية تحت مظلة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم الذى تشرف عليه وزارة التعليم العالي بالاشتراك مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، ويتضمن المشروع تدريب المدرسين ومديري المدارس وتأهيلهم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، وتدريب الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى تقديم منح تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن التعاون مع الهيئة فى توفير المنح اليابانية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا.

وتطرق الاجتماع لمشروع نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي (KOSEN) بمصر، حيث أشار الوزير إلى الأولوية التي تعطيها الوزارة لدعم الجامعات التكنولوجية الجديدة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفني، مؤكدًا أهمية نقل الخبرة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي لمصر، بما يسهم في تخريج طلاب مؤهلين للعمل مباشرة في سوق العمل، ولديهم المهارات والقدرات التي تؤهلهم للمنافسة محليًا ودوليًا، فضلًا عن دعم وتطوير الصناعة المصرية.

حضر اللقاء من هيئة الجايكا السيدة/ أوكوبو كيوكو نائب رئيس مكتب جايكا بمصر، والفريق المسئول عن مشاريع قطاع التعليم بمصر السيدة/ دينا كرم رئيس برامج، السيدة/ ماسودا كوتومي ممثل ياباني، والسيد/ عمر شريف مسئول برامج.