«شوقي» يبحث مع رئيس مجلس الشارقة للتعليم أوجه التعاون المشترك

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع سعيد مصبح الكعبي، رئيس «مجلس الشارقة للتعليم» والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون بين الوزارة ومجلس الشارقة للتعليم، في تطوير المناهج الخاصة بالحضانات التي يشرف عليها المجلس.

تعزيز فرص التعاون

وقال الدكتور طارق شوقي، إن هناك تعاونًا كبيرًا في مجال التعليم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، خاصة في التعليم الرقمي، لافتًا إلى أن الاهتمام المشترك بين البلدين في التطوير، خلق تناغمًا كبيرًا، ما يعزز من فرص التعاون.

الكعبي يشيد بجهود مصر في تطوير التعليم

وأشاد الكعبي بالجهود التي اتخذتها مصر في تطوير التعليم، والاستعانة بعدد من المؤسسات الدولية، لوضع المناهج الجديدة، معربًا عن تطلعه في التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

حضر الاجتماع الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج، ومن الجانب الإماراتي خلود المرزوقي، مدير مكتب رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وأمينة المنصوري، عضو الإدارة العليا للمجلس.