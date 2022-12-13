5 إجراءات للجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023

إجراءات مكثفة اتخذتها الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023 المقرر انطلاقها خلال شهر يناير المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى ووزارة التعليم العالي، حيث اتخذت الجامعات عددا من الإجراءات سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة في الامتحانات.

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أبرز الإجراءات التي اتخذتها الجامعات الحكومية والخاصة استعدادا للامتحانات وفقاً لتقرير صادر من المجلس الأعلى للجامعات بشأنها:

** التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية ضد كورونا.

** التأكيد على أن تكون الامتحانات من المقررات الدراسية التي حصل عليها الطالب خلال العام الدراسي.

** التوسع من الاختبارات الإلكترونية وأن تكون هناك عدد من الأسئلة لقياس مهارات الطلاب.

** التشديد على ضرورة التنوع في الأسئلة وأن تكون في متناول الطالب المتوسط.