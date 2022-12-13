السجن 15 سنة لعاملين سرقا مشغولات ذهبية من سيدة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله، بالسجن 15 سنة لعاملين، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات أخرى عقب انتهاء مدة السجن المقررة، على خلفية اتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من سيدة بالإكراه.

حكم جنايات الإسكندرية جاء في القضية المقيدة، برقم 16197 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول.

تفاصيل القضية

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا، من قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، بشأن سرقتها بعد التعدي عليها داخل الشقة محل سكنها بنطاق الحي.

وبالفحص والتحري تبين أنه أثناء تواجد المجنى عليها وهي ربة منزل بالشقة محل سكنها بالطابق الأول، قام المتهم الأول «ش.ص.ال» صنايعي، بالدخول إلى الشقة، بعدما كسر نافذة الشقة، مهددا إياها بسلاح أبيض، واستولى على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي.

اشتراك المتهمان في سرقة السيدة

وتبين من التحريات أن المتهم الثاني «ع.ال.م» اشترك مع الأول في عملية السرقة والاستيلاء على المسروقات، وفرا هاربين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعليه تمكنت قوات الشرطة من ضبطهما وعرض المتهمين على النيابة واعترفا خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق.