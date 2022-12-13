سعر القطن اليوم في المحافظات.. زيادة 50 جنيها للقنطار

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بمعهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، أن سعر القطن اليوم الثلاثاء شهد ارتفاعا محدودا بواقع 50 جنيها للقنطار، وذلك طبقاً لعدد من المزادات العلنية التي عُقدت في محافظات الغربية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والمنوفية.

سعر القطن اليوم الثلاثاء

وقال «أبواليزيد»، في تصريح لـ«الوطن»، إن سعر القطن اليوم سجل ارتفاعا بواقع 50 جنيها عن كل قنطار، وهو أمر يصب في مصلحة المزارعين، إذ تراوح سعر قنطار جيزة 96 فائق الطول بالمزادات العلنية في محافظة كفر الشيخ بين 7830 جنيها حتى 8295 جنيها، وقنطار جيزة 97 في محافظة الغربية بين 6710 جنيهات حتى 7075 جنيها، كما تراوح ذات الصنف المنزرع بمحافظة المنوفية بين 7050 جنيها حتى 7060 جنيها.

مزادات القطن في المحافظات

وأوضح «أبو اليزيد»، إن سعر القطن اليوم سجل لقنطار جيزة 94 في محافظة الدقهلية خلال المزادات العلنية من 6550 حتى 7250 جنيها، كما سجل ذات الصنف المنزرع في محافظة كفر الشيخ 6550 جنيها حتى 7565 جنيها، بينما تراوح جيزة 92 في محافظة دمياط بين 6550 جنيها حتى 6665 جنيها، وجيزة 86 في البحيرة من 6050 جنيها حتى 6605 جنيها.