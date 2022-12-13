8 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق مصر الرقمية في مشروع القانون الجديد

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة 7 من مشروع قانون صندوق مصر الرقمية.

اختصاصات مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية

وتضمنت المادة 7، أنَّ مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:

1. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.

2. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.

3. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

4. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.

5. قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقاً للإجراءات المقررة.

6. تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.

7. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.

8. اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.

مجلس إدارة الصندوق

ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.