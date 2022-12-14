هل يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي العمل بأي محافظة؟.. «التضامن» تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي العمل على نطاق محافظات الجمهورية، شريطة الإخطار بالأنشطة المستهدف العمل فيها في المحافظة مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة عند ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية بالجمهورية، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين على الموقع الرسمى لمنظومة العمل الأهلي.

يجوز انضمام أجانب لعضوية مؤسسات المجتمع الأهلي

وأضافت التضامن أنه يجوز انضمام أجانب لعضوية مؤسسات المجتمع الأهلي، شريطة ألا تزيد نسبتهم عن 25% من مجموع الأعضاء المصريين وأن يكون لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في جمهورية مصر العربية وتنتهي عضويتهم بانتهاء الإقامة.

مدة قيد الجمعيات الأهلية

ولفتت التضامن إلى أنه يتم قيد الجمعية طبقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بمجرد الإخطار بالمستندات المنصوص عليها بأحكام القانون، وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا للدستور ومحظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر، أو أن بيانات الإخطار وملحقاته غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسى للجمعية لاتخاذ اللازم.