طلاب مدارس الإسكندرية يصنعون مطوية بطول 750 مترا عن إنجازات الدولة

أطلق طلاب مدارس الإسكندرية، أطول مطوية تحكي تاريخ حرب أكتوبر وإنجازات الدولة، بطول 750 مترًا، على هامش تدشين الكرنفال الرياضي الذي تنظمه مديرية تعليم الإسكندرية «مدارسنا نشاط × نشاط»، المقامة في استاد الإسكندرية الرياضي بمشاركة نحو 10 آلاف طالب وطالبة.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن الطلاب نظموا أطول مطوية في المدارس بطول يصل إلى نحو 750 مترًا وهي مقسمه إلى 3 أقسام الأول اشتمل على الإنجازات التي شهدناها في ظل القيادة السياسية والثاني تضمن مجهودات محافظة الإسكندرية فيما يختص بمبادرة اتحضر للأخضر، أما القسم الثالث فقد اشتمل على الإنجازات التي تحققت بانتصارات أكتوبر المجيد.

محافظ الإسكندرية يثمن فعاليات الأنشطة الرياضية للطلاب

من جهته أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتلك المطوية واضعًا توقيعه عليها، مشيدًا بمبادرة نشاط في نشاط التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم، مؤكداً على أهمية إقامة الفاعليات والأنشطة الرياضية التي تسهم بشكل كبير في تعليم أبنائنا الطلاب الالتزام والتعاون والمشاركة الفعالة.

وثمن المحافظ الدور الكبير الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور عربي أبوزيد، لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب على جميع الأصعدة، مؤكدًا أهمية ممارسة الرياضة في المدارس بشكل جاد ومتكرر وليس مجرد حصة عادية بلا ممارسة فعلية، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة شيء أساسي ومؤثر في حياتنا، كما أن ممارسة رئيس الجمهورية للرياضة يشجع جميع المصريين على ممارسة الرياضة ويؤكد على أهميتها.

محافظ الإسكندرية: ممارسة رئيس الجمهورية للرياضة يشجع الجميع

كما أعرب الشريف عن سعادته البالغة و فخره بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الرائع الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمشاركة هذا العدد الكبير من الطلاب، مشيدًا بالعروض الرياضية والفقرات الفنية المقدمة من الطلاب، مثمنًا المشاركة المتميزة لأبنائنا من ذوي الهمم في العروض و اندماجهم بشكل جيد في العروض المقدمة كغيرهم من الطلاب.

وأكد الشريف أن ممارسة الرياضة تفيد العقل والبدن وتوحد بين الشعوب وتنشر السلام وطالب جميع الحضور بممارسة الرياضية وطالب ال 10 آلاف طالب بأن يحافظوا على ممارستها.