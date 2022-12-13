حزب «مصر أكتوبر» ينظم مؤتمرا للحوار الوطني في مرسى مطروح (صور)

نظمت أمانة حزب «مصر أكتوبر» بمدينة مرسى مطروح مؤتمرا حول الحوار الوطني، بحضور عدد من القيادات الشعبية والعمد ومشايخ وعواقب وشباب محافظة مطروح.

وبدأت فعاليات المؤتمر بمسرحية حول انتصارات حرب أكتوبر، وما قدمه أهالي سيناء ومحافظات الاسماعيليه والسويس ومدن القناة لمواجهة العدو في حرب الاستنزاف حتى انتصارات العاشر من رمضان، تحت إشراف مخرجة العرض عزة الشرقاوي.

نضال شعب مصر

ومع انطلاق مؤتمر الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بمكتبة مصر العامة عرضت المسرحية مشاهد تحكي المؤازرة الشعبية في مختلف محافظات مصر في الحروب على مر التاريخ لمواجهة العدو الصهيوني.

فعاليات الحوار الوطني

وناقش مؤتمر الحوار الوطني بحضور محمد بدران رئيس حزب مصر أكتوبر لفيف من القضايا التي تهم الشارع والمواطنين في جميع المدن.

المرأة مصدر القوة ونبع الأمل

وأكدت أم العز بريك، أمين الحزب بمركز ومدينة مرسي مطروح، أن المرأة المصرية هي منبع الأمل ومصدر قوته، وهناك دعم من القيادة السياسية لقيام المرأة بدورها السياسي والاجتماعي والذى تلعبة المرأة، ودورها العظيم لتغيير الصورة الحقيقية للمرأة.

النهوض بمصر

ولفت صلاح عياد، أمين حزب «مصر أكتوبر» بمحافظة مطروح، إلى أن الأحداث تتوالى علي اقتصادات الدول وأزمات بانتشار الأوبئة مثل فيروس كورونا في ظل صمود الدولة المصرية بقيادتها الواعية، والتى تسعى للنهوض بالدولة في جميع القطاعات.