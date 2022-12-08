6.9% ارتفاعا في إنتاج مصر من الحديد خلال أكتوبر

ارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح بنسبة 6.9% في أكتوبر الماضي على أساس شهري، وكشف تقرير حكومي بشأن بيانات الإنتاج أن المصانع المحلية أنتجت 668 ألف طن، مقارنة بـ624.7 ألف طن في سبتمبر.

ارتفع الإنتاج بنحو 5.5% على أساس سنوي، حيث سجل في أكتوبر من العام الماضي 633 ألف طن.

إنتاج الحديد في أغسطس

بحسب البيانات التي أبلغت بها مصانع الحديد وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن الإنتاج في أغسطس الماضي بلغ 799.8 ألف طن، وكشفت البيانات أن إنتاج الحديد في شهر أبريل بلغ 736.8 ألف طن، ثم ارتفع في مايو إلى 811.7 ألف طن، ثم انخفض في يونيو إلى 671.7 ألف طن، وهبط بعدها إلى 541.4 ألف طن في يوليو الماضي.

وفقا للبيانات، شهد شهر مارس الماضي أعلى إنتاج على الإطلاق في تاريخ صناعة الحديد المحلية، إذ أنتجت المصانع 900.8 ألف طن، ارتفاعا من 646 ألف طن في يناير، و671.6 ألف طن في فبراير.

مبيعات حديد التسليح المحلية

وكانت مبيعات حديد التسليح المحلية حققت أعلى معدلات لها على الإطلاق في شهر أغسطس الماضي، بكميات لامست حاجز المليون طن تقريبا، ما أرجعه عاملون في السوق إلى ارتفاع الطلب من جانب التجار، الذين لجأوا إلى التخزين خشية من ارتفاع أسعار الخامات عالميا، ومن تقلبات سعر الصرف، فضلا عن وجود طلب من جانب الأفراد، والمشروعات القومية.

وشهد الأسبوع الأخير من الشهر الماضي تحركات في أسعار مدخلات إنتاج صناعة الصلب، حيث تجاوز سعر خام الحديد 100 دولار طن، بعد أشهر من التراجع، فيما ارتفعت أسعار الخردة إلى 353 دولار للطن، مقارنة بـ340 دولار للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، ومقارنة بسعر367 دولار للطن، في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، وبنحو 371 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته.