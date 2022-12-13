«مياه الإسكندرية»: انقطاع الخدمة عن بعض المناطق لإصلاح كسر خط عمومي

انقطعت مياه الشرب في عدد من مناطق وسط الإسكندرية، بعد كسر ماسورة مياه رئيسية، وجرى الدفع بعدد من «تانكات» مياه شرب إلى جميع المرافق الهامة والحيوية التي يمكن أن تتأثر بالانقطاع، وفقاً لتعليمات محافظ الإسكندرية، الذي أكد على ضرورة إصلاح الكسر في أسرع وقت ممكن.

البداية حين وصل بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية في محافظة الإسكندرية تفيد بوجود كسر ماسورة مياه رئيسية «قطر 1000 مم» بشارع سليمان يسرى أمام بنك الدم بمنطقة كوم الدكة بنطاق حي وسط.

محافظ الإسكندرية يكلف بحل المشكلة

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتوجه إلى مكان الكسر والتعامل الفوري مع جميع التداعيات.

غلق مصدر تسرب المياه وبدأ عمليات الإصلاح

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، انتقلت جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة إلى مكان الكسر، وتم غلق مصدر تسرب المياه والذي سبب انقطاع المياه عن مناطق عدة وسط الإسكندرية.

وبدأت عمليات الإصلاح على الفور وسوف تنتهي خلال ساعات ، وتم توجيه الحركة المرورية بالطريق لعدم حدوث تكدس مروري بالمنطقة.