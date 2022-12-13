«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء: سقوط أمطار على بعض المناطق

كشفت الهية العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود جو خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل القاهرة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون باردا في آخر الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات على بعض المدن في المحافظات.

حالة الطقس غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء، كما يسود طقس غائم على معظم الأنحاء.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 25 - 13

- أكتوبر 25 - 13

- بنها 25 - 13

- دمنهور 24 - 14

- كفر الشيخ 24 - 15

- المنصورة 25 - 14

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 24 - 16

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 25 - 14

- الزقازيق 25 - 14

- شبين الكوم 25 - 14

- طنطا 24 - 13

- شلاتين 28 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 25 - 14

- مطروح 22 - 13

- السلوم 24 - 15

- سيوة 22 - 10

- العريش 24 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 24 - 15

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 24 - 13

- نخل 21 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 24 - 18

- الغردقة 26 - 14

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 25 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 09

- قنا 27 - 11

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 27 - 08

- أبو سمبل 26 - 11

- أبو رماد 27 - 19

-رأس حدربة 24 - 20