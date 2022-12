10 ممثلين في قوائم ترشيحات «جولدن جلوب» للمرة الأولى

يستعد جمهور السينما حول العالم لبداية موسم الجوائز للاحتفاء بالسينما وصناعها عن عام 2022، بعد ما تم الإعلان عن المرشحين لجوائز جولدن جلوب في 27 فئة ما بين السينما والتليفزيون في نسختها الـ 80، ومن المقرر أن يتم إعلان الفائزين في حفل يوم 10 يناير المقبل.

وتشهد قوائم الترشيحات لجوائز التمثيل عدد من الممثلين المخضرمين الذين سبق وترشحوا لها عشرات المرات، ولكن على الجانب هناك عدد من الممثلين تتواجد أسمائهم للمرة الأولى ومن إجمالي 5 ممثلين مرشيحن لجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي، هناك 3 أسماء تتواجد للمرة الأولى على رأسهم الممثل برندان فريزر ‏ وذلك عن أداءه البارز في فيلم «The Whale» الذي عرض في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي.

ومن ضمن المرشحين أوستن باتلر عن تجسيد حياة المغني الراحل ألفيس بريسلي في فيلم السيرة الذاتية «Elvis» للمخرج باز لورمان، بالإضافة إلى جيريمي بوب المرشح عن دوره في فيلم «The Inspection».

أما قائمة ترشيحات أفضل ممثل في فيلم كوميدي تضم عددا من الأسماء الكبيرة دانيال كريج، كولين فاريل، رالف فاينس، وآدم درايفر، يترشح المكسيكي دييجو كالفا للجائزة عن فيلم «Babylon» للمرة الأولى، وفي قائمة أفضل ممثل مساعد يترشح للمرة الأولى كلا من باري كيوجان عن «The Banshees of Inisherin» وجوناثان كي كوان عن «Everything Everywhere All at Once».

4 ممثلات يتنافسن للمرة الأولى على جوائز «جولدن جلوب»

ولم تضمن قائمة المرشحات لجائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة في فيلم كوميدي، تواجد أول سوى لـ ليزلي مانفيل عن «Mrs. Harris Goes to Paris»، والممثلة المالزية ميشيل يوه عن دورها في فيلم «Everything Everywhere All at Once»، وفي قائمة أفضل ممثلة في دور ثان تترشح الفلبينية دوللي دي ليون للمرة الأولى عن فيلم «Triangle of Sadness»، وكيري كوندون عن دورها في فيلم «The Banshees of Inisherin».