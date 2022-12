avatar ضمن ترشيحات جائزة جولدن جلوب 2023

أعلنت القائمة الكاملة للأعمال المرشحة لجائزة جولدن جلوب 2023، رسميا، وتضمّنت الفيلم الشهير avatar إضافة إلى عددٍ كبير من الأعمال الأخرى.

وجاءت القائمة المرشحة لجائزة جولدن جلوب 2023 كالتالي..

قائمة أفضل فيلم دراما

Avatar: The Way of Water” (20th Century Studios)

Elvis” (Warner Bros.)

The Fabelmans” (Universal Pictures)

Tár” (Focus Features)

Top Gun: Maverick” (Paramount Pictures

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

Babylon” (Paramount Pictures)

The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures)

Everything Everywhere All at Once” (A24)

Glass Onion: A Knives Out Mystery” (Netflix)

Triangle of Sadness” (Neon)

أفضل مسلسل تليفزيوني أو موسيقي أو كوميدي

ABBOTT ELEMENTARY ABC

THE BEAR FX

HACKS HBO MAX

ONLY MURDERS IN THE BUILDING HULU

WEDNESDAY NETFLIX

أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني دراما

The Old Man")

كيفن كوستنر ("يلوستون")

Andor")

Better Call Saul”)

Severance")

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في شهر يناير المقبل لعام 2023.