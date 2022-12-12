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avatar ضمن ترشيحات جائزة جولدن جلوب 2023

كتب:

بسمة شطا
09:17 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
avatar

avatar

أعلنت القائمة الكاملة للأعمال المرشحة لجائزة جولدن جلوب 2023، رسميا، وتضمّنت الفيلم الشهير avatar إضافة إلى عددٍ كبير من الأعمال الأخرى.

وجاءت القائمة المرشحة لجائزة جولدن جلوب 2023 كالتالي..

قائمة أفضل فيلم دراما 

Avatar: The Way of Water” (20th Century Studios)

Elvis” (Warner Bros.)

The Fabelmans” (Universal Pictures)

Tár” (Focus Features)

Top Gun: Maverick” (Paramount Pictures

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي 

Babylon” (Paramount Pictures)

The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures)

Everything Everywhere All at Once” (A24)

Glass Onion: A Knives Out Mystery” (Netflix)

Triangle of Sadness” (Neon)

أفضل مسلسل تليفزيوني أو موسيقي أو كوميدي 

ABBOTT ELEMENTARY    ABC

THE BEAR    FX

HACKS    HBO MAX

ONLY MURDERS IN THE BUILDING    HULU

WEDNESDAY    NETFLIX

أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني دراما 

The Old Man")

كيفن كوستنر ("يلوستون")

Andor")

Better Call Saul”)

Severance")

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في شهر يناير المقبل لعام 2023.

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بقلم بسمة شطا