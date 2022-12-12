avatar ضمن ترشيحات جائزة جولدن جلوب 2023
كتب:
بسمة شطا
09:17 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
avatar
أعلنت القائمة الكاملة للأعمال المرشحة لجائزة جولدن جلوب 2023، رسميا، وتضمّنت الفيلم الشهير avatar إضافة إلى عددٍ كبير من الأعمال الأخرى.
وجاءت القائمة المرشحة لجائزة جولدن جلوب 2023 كالتالي..
قائمة أفضل فيلم دراما
Avatar: The Way of Water” (20th Century Studios)
Elvis” (Warner Bros.)
The Fabelmans” (Universal Pictures)
Tár” (Focus Features)
Top Gun: Maverick” (Paramount Pictures
أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
Babylon” (Paramount Pictures)
The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures)
Everything Everywhere All at Once” (A24)
Glass Onion: A Knives Out Mystery” (Netflix)
Triangle of Sadness” (Neon)
أفضل مسلسل تليفزيوني أو موسيقي أو كوميدي
ABBOTT ELEMENTARY ABC
THE BEAR FX
HACKS HBO MAX
ONLY MURDERS IN THE BUILDING HULU
WEDNESDAY NETFLIX
أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني دراما
The Old Man")
كيفن كوستنر ("يلوستون")
Andor")
Better Call Saul”)
Severance")
ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في شهر يناير المقبل لعام 2023.