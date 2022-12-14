درجات الحرارة اليوم الأربعاء.. أمطار وغيوم على معظم الأنحاء

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على كل أنحاء ومحافظات الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة تنخفض بقيم 2 إلى 4 درجات اليوم، ويسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل القاهرة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء، كما يسود طقس غائم على معظم الأنحاء اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر.

درجات الحرارة اليوم

وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 25 - 13

- أكتوبر 25 - 13

- بنها 25 - 13

- دمنهور 24 - 14

- كفر الشيخ 24 - 15

- المنصورة 25 - 14

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 24 - 16

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 25 - 14

- الزقازيق 25 - 14

- شبين الكوم 25 - 14

- طنطا 24 - 13

- شلاتين 28 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 25 - 14

- مطروح 22 - 13

- السلوم 24 - 15

- سيوة 22 - 10

- العريش 24 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 24 - 15

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 24 - 13

- نخل 21 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 24 - 18

- الغردقة 26 - 14

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 25 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 09

- قنا 27 - 11

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 27 - 08

- أبو سمبل 26 - 11

- أبو رماد 27 - 19

-رأس حدربة 24 - 20