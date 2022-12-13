النمسا تدعو أوروبا لاتخاذ المزيد من إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية

دعا المستشار النمساوي كارل نيهمر، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال نيهمر، خلال كلمة له اليوم أمام المجلس الوطني «البرلمان»، إن حركة الهجرة لم تهدأ على الرغم من قسوة الطقس البارد واقتراب عيد الميلاد.

103 آلاف طلب لجوء خلال 2022

وأشار إلى تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية في البلاد، إذ وصلت طلبات اللجوء إلى 103 آلاف طلب خلال العام الجاري فقط.

هجوم أحزاب المعارضة على المستشار النمساوي

وتعرض المستشار النمساوي لهجوم من أحزاب المعارضة خلال استجواب اليوم في البرلمان، إذ ألقت الأحزاب باللوم على الحكومة الفيدرالية في التضخم الموجود بالبلاد وفي إساءة التعامل مع تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا، معتبرة أن تدابير مكافحة التضخم ضعيفة.

يأتي ذلك فيما أيد حزب الحرية المعارض استخدام حكومة النمسا حق النقض ضد توسعة منطقة شنجن، ومنع انضمام رومانيا وبلغاريا لها.