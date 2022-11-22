مستشار النمسا يبحث سبل ضم كرواتيا إلى اتفاقية شنجن غدا

يجري المستشار النمساوي كارل نيهمر، غدا الأربعاء، في العاصمة الكرواتية زغرب، محادثات مع كبار المسؤولين حول تعزيز التعاون الثنائي ودعم العمل الأوروبي المشترك.

وأوضح «نيهمر»، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن المحادثات ستتطرق إلى رغبة كرواتيا في الانضمام إلى اتفاقية شنجن.

وقال «نيهمر»، إن مفوضية الاتحاد الأوروبي كانت قد رفضت في السابق توسيع منطقة شنجن لتشمل بلغاريا ورومانيا وكرواتيا.

ضغوط وطلبات اللجوء

ومن جانبه، ذكر جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي، أن العديد من طالبي اللجوء يستغلون ثغرات في النظام الحالي في منطقة شنجن، حيث لا توجد ضوابط منتظمة على الحدود الداخلية، ولكن هناك ضوابط متزايدة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأشار الوزير إلى أن النمسا لا ترى أي ضغوط في أزمة الهجرة بسبب كرواتيا لأنها تفي بحماية الحدود بطريقة مثالية، مشيرا إلى أن بلاده ستدعم انضمام كرواتيا إلى شنجن.