نشأت الديهي: تدشين «المتحدة» أول قناة وثائقية مصرية خطوة جبارة لعودة الريادة

وصف الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تدشين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قطاع إنتاج للأفلام الوثائقية بـ«خطوة جبارة»، وفي الطريق نحو إعلام تحتاجه مصر، وتستحقه دولة عريقة بحجم مصر.

قناة وثائقية

أضاف «الديهي»، في تصريحات لـ«الوطن»: «في وقت سابق كنا ننظر إلى القنوات الوثائقية والمتخصصة في هذا الشأن بانبهار، وكنا نشعر بالعجز، لأننا غير قادرين على تقديم هذا المحتوى المهم، لكن نحن الآن أمام خطوة تاريخية للإعلام المصري، لتوثيق كل ما هو قديم وحديث».

وتابع أنَّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خطت خطوات جبارة في الإعلام، وتقديم محتوى مضمون، سواء في قطاع الأخبار أو الدراما والمنوعات أو غيرها من الأعمال، التي تقود الإعلام المصري نحو الريادة، وتعيد مصر إلى مكانتها الطبيعية في الإعلام العربي والدولي.

الإنتاج الوثائقي

واستكمل عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن خطوة الإنتاج الوثائقي بعد الخطوات السابقة الناجحة، بمثابة تتويج لفكر عميق يهدف للحفاظ على هوية الدولة، وترميم الوعي، وكذلك وضع بنية تحتية وطنية، تساهم بشكل كبير في حروب اللاوعي التي تواجهها الدولة.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تدشين قطاع الإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ بثها التجريبي في يناير 2023، وإطلاقها رسميا في مايو 2023.