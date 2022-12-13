تأجيل محاكمة إعادة متهم في «أحداث عنف البساتين» لـ8 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف البساتين»، لـ8 يناير المقبل.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة، للمتهم وعدد آخر من المتهمين الذين سبق الحكم عليهم وفق أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف البساتين»، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف الدستور والقوانين.

التظاهر بدون تصريح

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم قام بالاشتراك مع آخرين بالتظاهر بدون تصريح، فضلًا عن التعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، وحرق عدد من سيارات الشرطة، وتكدير السلم العام وترويع المواطنين.