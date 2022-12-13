تايوان تستعد لاستقبال أول وزيرة ألمانية للمرة الأولى منذ 26 عاما لتعزيز التعاون

تستقبل تايوان وزيرة التعليم والبحث الفيدرالية الألمانية بيتينا ستارك واتزينجر العام المقبل، وهي المرة الأوى منذ 26 عامًا التي تستقبل فيها تايوان مسؤولًا ألمانيًا زائرًا على المستوى الوزاري.

الأنباء التايوانية: ستكون مهمة في تمكين ألمانيا من تعزيز علاقاتها معنا

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية نقلا عن عضو الحزب الديمقراطي الحر الألماني، بيتر هيدت، الذي قاد لجنة البرلمان لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في زيارة إلى تايوان في أكتوبر، إن زيارة واتزينجر لتايوان العام المقبل ستكون مهمة في تمكين ألمانيا من تعزيز علاقاتها مع تايوان.

وقال هيدت، في منتدى بعنوان «الديمقراطيات في الحوار: التغيير الديمقراطي وحقوق الإنسان في تايوان» إن الرقمنة والثقافة والأوساط الأكاديمية والشؤون القانونية هي بعض المجالات التي يمكن لألمانيا وتايوان توسيع التبادلات الثنائية فيها.

يذكر أن آخر مرة زار فيها وزير ألماني تايوان كان وزير الشؤون الاقتصادية جونثر ريكسروت في عام 1997، ومنذ أن تولى المستشار الألماني أولاف شولتز وائتلافه، الذي يضم الحزب الديمقراطي الحر، منصبه في ديسمبر 2021، تحسنت العلاقات بين تايوان وألمانيا، حيث سلطت ألمانيا الضوء على تايوان باعتبارها «شريكًا ذا قيمة» وشريكًا اقتصاديًا مهمًا.

وزير الثقافة التايواني يزور ألمانيا

وزار وزير الثقافة التايواني لي يونج تي ألمانيا في يونيو الماضي، حيث التقى بمفوض الحكومة الفيدرالية الألمانية للثقافة والإعلام في البرلمان كلوديا روث، في حين أن وزير المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا وو تسونج تسونج زار ألمانيا كجزء من رحلته إلى أوروبا في نوفمبر والتقى بستارك واتزينجر.

يذكر أن الجمعية الألمانية التايوانية عقدت المنتدى وحضره تشين تشو، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايوان، الذي يقود وفدا في زيارة إلى فرنسا وألمانيا تركز على قضايا حقوق الإنسان.